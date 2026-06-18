Жара ушла, скидки остаются

18.06.2026 13:40

Группа компаний Digis сделала всем российским любителям Hi-Fi очень специальное и очень выгодное предложение, объявив летнюю распродажу техники Wharfedale, Quad, Ruark и пр.

Специальная акция действует в течение месяца, с 15 июня по 15 июля 2026 года. Со скидками до 50% можно приобрести устройства для использования в составе домашних аудиосистем и персональные Hi-Fi компоненты, аксессуары для аудиотехники и пр. Скидки распространяются в том числе на самые востребованные продукты брендов Wharfedale, Quad, Leak, Ruark, Tivoli Audio, Defunc. В перечень акционных товаров входят электростаты Quad и «классика жанра», фирменные колонки Revela, акустические системы Wharfedale Diamond и Elysian и даже Super Linton! Для любителей стильных компактных решений – продукция Tivoli и Ruark; тем, кто предпочитает слушать музыку через наушники, Digis, в частности, предлагает отличную цену на модель Defunc Mondo. На ряд товаров действуют скидки до 60% от рекомендуемых розничных цен.

Специальное предложение ГК Digis позволяет продавцам аудиотехники обновить ассортимент и предложить своим клиентам более выгодные условия. Список акционных товаров будет обновляться и пополняться; отслеживать обновления рекомендуется в каталоге на сайте Digis. За более подробной информацией следует обращаться к менеджерам отдела продаж Digis.