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Жара ушла, скидки остаются


18.06.2026 13:40

 

 

Группа компаний Digis сделала всем российским любителям Hi-Fi очень специальное и очень выгодное предложение, объявив летнюю распродажу техники Wharfedale, Quad, Ruark и пр.

 

Специальная акция действует в течение месяца, с 15 июня по 15 июля 2026 года. Со скидками до 50% можно приобрести устройства для использования в составе домашних аудиосистем и персональные Hi-Fi компоненты, аксессуары для аудиотехники и пр. Скидки распространяются в том числе на самые востребованные продукты брендов Wharfedale, Quad, Leak, Ruark, Tivoli Audio, Defunc. В перечень акционных товаров входят электростаты Quad и «классика жанра», фирменные колонки Revela, акустические системы Wharfedale Diamond и Elysian и даже Super Linton! Для любителей стильных компактных решений – продукция Tivoli и Ruark; тем, кто предпочитает слушать музыку через наушники, Digis, в частности, предлагает отличную цену на модель Defunc Mondo. На ряд товаров действуют скидки до 60% от рекомендуемых розничных цен.

 

Специальное предложение ГК Digis позволяет продавцам аудиотехники обновить ассортимент и предложить своим клиентам более выгодные условия. Список акционных товаров будет обновляться и пополняться; отслеживать обновления рекомендуется в каталоге на сайте Digis. За более подробной информацией следует обращаться к менеджерам отдела продаж Digis.

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