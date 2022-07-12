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Жаркий июль: Klipsch в Pult.ru


12.07.2022 10:43

 

 

16 июля в Екатеринбурге состоится большая презентация Klipsch! Мероприятие организовано компаниями Simple Distribution и Pult.ru.

 

В двух зонах прослушивания салона Pult.ru, расположенного на улице Мамина-Сибиряка в доме №126, будут представлены акустические модели Klipsch серии Heritage, а также – впервые в России – новинки фирменных линеек Reference Base и Reference Premier. В шоуруме можно будет послушать и модели-бестселлеры Klipsch, давно зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны. Представитель компании-производителя расскажет историю создания различных серий фирменной продукции и продемонстрирует возможности громкоговорителей в «связке» с различными усилителями.

 

Презентационные сессии будут проходить циклично, каждые полтора часа, с 10:00 до 20:00. Посещение бесплатное, для всех желающих, однако организаторы просят пройти предварительную регистрацию на сайте.

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