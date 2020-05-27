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Ждать ли появления Apple HomePod 2?


27.05.2020 10:47

 

 

Слухи о том, что в скором времени Apple планирует вывести на рынок новую – уменьшенную – версию «умной» колонки HomePod, продолжают будоражить умы технически продвинутых гиков и простых потребителей.

 

Новый смарт-спикер называют Apple HomePod 2 или Apple HomePod Mini. Предполагается, что он будет дешевле выпускаемой в настоящее время модели. Уверенность в том, что его появления следует ожидать в ближайшее время, подкрепляется недавними сообщениями экспертов о попытках Apple как можно скорее избавиться от существующего товарного запаса HomePod и значительными скидками на эти устройства в крупнейших розничных торговых сетях.

 

Впервые информация об Apple HomePod 2 появилась ещё в 2018 году, спустя месяц после официальной презентации HomePod: издание Economic Daily сообщило своим читателям, что Apple планирует выпустить более доступную по цене версию смарт-спикера. Слова так и остались словами, однако в марте 2020 года появилось новое сообщение – на этот раз от информационного агентства Bloomberg, которое заявило, что сотрудники Apple прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее распродать имеющиеся складские запасы HomePod. Есть вероятность, что менее чем через месяц, 22 июня, мы узнаем, были ли какие-то основания для подобных утверждений.

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