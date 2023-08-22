Ждём: TWS-наушники с технологией xMEMS

22.08.2023 08:49

Компании Creative и xMEMS Labs объявили о начале партнёрства. Сообщается, что ещё до конца текущего года будет выпущена целая серия новых полностью беспроводных (TWS) моделей наушников Creative с использованием технологии xMEMS.



Технология xMEMS обеспечивает высочайшее качество звука, без искажений и потерь, в большей или меньшей степени свойственных традиционным аудиоустройствам, в которых используются обычные драйверы. Микродинамики xMEMS – крошечные, но мощные, их звучание характеризуется выдающейся детализацией, чистотой и точностью. Твердотельные, полностью кремниевые драйверы xMEMS обладают исключительной фазовой согласованностью – по этому показателю они превосходят обычные драйверы в семь раз. Совсем небольшие размеры микродинамиков позволяют создавать наушники с улучшенной эргономичностью, более лёгкие и миниатюрные.



В обеих компаниях уверены, что сотрудничество приведёт к «революции в сегменте TWS», а пользователи получат возможность пользоваться аудиоустройствами со звуком «беспрецедентного качества и эффективности».



