Жемчужина среди сабвуферов

10.12.2020 15:08

Cabasse Pearl Sub – активный сабвуфер, разработанный для использования с фирменными акустическими системами iO3, Riga 2 и Baltic 5. Созданные на базе этих моделей комплекты 2.1 можно интегрировать в мультирум-систему Cabasse StreamCONTROL и управлять ими через мобильное приложение или голосом.



Новинка оснащается 25-сантиметровым вуфером из углепластика. Мощность встроенного усилителя – 1000 Ватт (RMS). Корпус сабвуфера имеет сферическую форму; диаметр – 320 мм. «Оболочка» сабвуфера – двойная, усиленная. Корпус покрывается четырьмя слоями матового лака. Основание сделано из хромированной стали; его конструкция такова, что сабвуфер кажется парящим в воздухе. Pearl Sub поставляется с Bluetooth-пультом управления.



Для того, чтобы звучание фирменных комплектов 2.1 было более слаженным, конструкторы Cabasse доработали и совместимые акустические системы. Так, пятое поколение колонок Baltic 5 теперь комплектуется такими же драйверами, что используются во флагманской модели La Sphere.