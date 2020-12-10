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Жемчужина среди сабвуферов


10.12.2020 15:08

 

 

Cabasse Pearl Sub – активный сабвуфер, разработанный для использования с фирменными акустическими системами iO3, Riga 2 и Baltic 5. Созданные на базе этих моделей комплекты 2.1 можно интегрировать в мультирум-систему Cabasse StreamCONTROL и управлять ими через мобильное приложение или голосом.

 

Новинка оснащается 25-сантиметровым вуфером из углепластика. Мощность встроенного усилителя – 1000 Ватт (RMS). Корпус сабвуфера имеет сферическую форму; диаметр – 320 мм. «Оболочка» сабвуфера – двойная, усиленная. Корпус покрывается четырьмя слоями матового лака. Основание сделано из хромированной стали; его конструкция такова, что сабвуфер кажется парящим в воздухе. Pearl Sub поставляется с Bluetooth-пультом управления.

 

Для того, чтобы звучание фирменных комплектов 2.1 было более слаженным, конструкторы Cabasse доработали и совместимые акустические системы. Так, пятое поколение колонок Baltic 5 теперь комплектуется такими же драйверами, что используются во флагманской модели La Sphere.

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