«Жидкий янтарь» вместо «индийской яблони»

14.11.2022 10:17

У британского производителя акустических систем Kudos Audio возникли проблемы с поставками древесины, используемой для отделки корпусов громкоговорителей фирменной серии Titan. До сих пор колонки этой серии выпускались в шести вариантах отделки: с покрытием белым и чёрным рояльным лаком и со шпоном натурального дерева: дуба (в версиях «светлый дуб» и «чёрный дуб»), орех и тинео. С последним вариантом и возникли затруднения...

Тинео – вечнозелёное медленнорастущее дерево, основной ареал обитания которого – Чили и Аргентина. Древесина тинео – крепкая и прочная и довольно широко используется, в частности, в производстве мебели; известна она под названием «индийская яблоня». Компания Kudos Audio в последнее время испытывала большие сложности с поставками тинео, в связи с чем было принято решение вообще отказаться от этого варианта отделки и заменить его древесиной, название которой переводится как «жидкий янтарь» (Liquid Amber). Её источник – так называемое амбровое дерево, или ликвидамбар смолоносный. Оно очень распространено в США (в восточных штатах) и в Мексике, а также широко интродуцировано в других регионах, в том числе в Австралии, Африке, Канаде и даже в Европе. Дерево – быстрорастущее, оно не входит в перечень видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения, и в Kudos Audio уверены, что перебоев с поставками шпона амбрового дерева не будет.



В серию Titan входят четыре модели громкоговорителей: три напольника – 2,5-полосный флагман Titan 808 и двухполосные Titan 606 и Titan 707, а также полочная акустическая система Titan 505.



