ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Жидкий янтарь» вместо «индийской яблони»


14.11.2022 10:17

 

 

У британского производителя акустических систем Kudos Audio возникли проблемы с поставками древесины, используемой для отделки корпусов громкоговорителей фирменной серии Titan. До сих пор колонки этой серии выпускались в шести вариантах отделки: с покрытием белым и чёрным рояльным лаком и со шпоном натурального дерева: дуба (в версиях «светлый дуб» и «чёрный дуб»), орех и тинео. С последним вариантом и возникли затруднения...

 

Тинео – вечнозелёное медленнорастущее дерево, основной ареал обитания которого – Чили и Аргентина. Древесина тинео – крепкая и прочная и довольно широко используется, в частности, в производстве мебели; известна она под названием «индийская яблоня». Компания Kudos Audio в последнее время испытывала большие сложности с поставками тинео, в связи с чем было принято решение вообще отказаться от этого варианта отделки и заменить его древесиной, название которой переводится как «жидкий янтарь» (Liquid Amber). Её источник – так называемое амбровое дерево, или ликвидамбар смолоносный. Оно очень распространено в США (в восточных штатах) и в Мексике, а также широко интродуцировано в других регионах, в том числе в Австралии, Африке, Канаде и даже в Европе. Дерево – быстрорастущее, оно не входит в перечень видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения, и в Kudos Audio уверены, что перебоев с поставками шпона амбрового дерева не будет.

 

В серию Titan входят четыре модели громкоговорителей: три напольника – 2,5-полосный флагман Titan 808 и двухполосные Titan 606 и Titan 707, а также полочная акустическая система Titan 505.

Связанные новости:
 К юбилею Polk Audio: Reserve R200 AE - 02.11.2022 19:29
 En-Trade Distribution: Италия в Северной Венеции - 06.09.2022 10:16
 Хай-энд из Гранады - 22.08.2022 12:50
 Эльзасская парочка - 11.08.2022 10:54
 Адам напольный, две штуки… - 18.04.2022 13:00
 Mission 770: винтаж по-новому  - 22.03.2022 12:14
 EBTB: колонки, не похожие на… колонки - 20.09.2021 00:26
 Виват, High End - 27.04.2012 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007