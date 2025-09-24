Жить ярко, слушать KEF Muo…

ВХОД НА САЙТ

24.09.2025 15:12

 

 

Компания KEF анонсировала обновлённую портативную Bluetooth-колонку Muo. Несмотря на небольшие размеры, эта акустическая система способна выдать мощные басы и равномерно заполнить звуком помещение. Защита от пыли и влаги: IP67.

 

Технология P-Flex Surround, используемая также в фирменных сабвуферах, обеспечивает точное движение диффузора динамика и глубокий, хорошо контролируемый бас, а купольный твитер – недостижимую для большинства громкоговорителей такого размера чистоту и детализацию высоких частот. В целом звучание колонки характеризуется высокой точностью и музыкальностью.

 

Встроенный аккумулятор рассчитан на воспроизведение аудио в течение 24 часов. Если даже этого мало, слушать музыку ещё три часа можно всего после 15 минут быстрой подзарядки. Колонку можно напрямую подключить к планшету через порт USB-C. Поддерживаются технологии Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Можно принимать входящие звонки, транслируя голос через Muo – шумы будут заглушены, отсутствие эхо гарантировано. Синхронизировав две колонки (провода для этого не требуются), можно получить стереосистему. А если нужно больше звука – KEF даёт возможность объединения нескольких Muo через Auracast. Управление осуществляется через приложение KEF Connect App.

Комментарии

