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«Живая» IFA 2021: организаторы верят, участники выжидают


11.02.2021 21:02

 

 

Организаторы IFA подтвердили своё намерение провести мероприятие в обычном, не цифровом, формате, осенью нынешнего года. В прошлом, 2020-м, крупнейшая европейская выставка потребительской электроники вынужденно «ужалась» до онлайн версии.

 

На официальном сайте размещено официальное заявление, в котором говорится о том, что выставка, как и всегда, пройдёт в Берлине; даты мероприятия: 3-7 сентября.

 

В отрасли новость, несомненно, воспринята с энтузиазмом. Несмотря на то, что многие виртуальные посетители, в том числе журналисты, отметили, что им пришёлся по нраву цифровой формат, всё же физическое присутствие, «живой опыт» не заменить ничем. Несколько компаний поспешили подтвердить, что с радостью примут участие в выставке. Впрочем, основные игроки, занимающие лидирующие позиции на рынке, пока продолжают наблюдать за ситуацией и, скорее всего, будут ещё какое-то время выжидать, прежде чем дать организаторам своё согласие.


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