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ISR 2020 пройдёт «вживую»


17.09.2020 00:20

 

 

Третьего сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о возобновлении конгрессно-выставочной деятельности в Москве в полном объёме – с учётом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Это в том числе означает, что выставка Integrated Systems Russia 2020 пройдёт в привычном «живом» формате.

 

Даты мероприятия: 27-29 октября; место: выставочный комплекс «Крокус Экспо». В центре внимания – интересы интеграторов. В рамках отраслевого форума сотрудники инсталляционных компаний смогут пройти экспресс-обучение по четырём направлениям: проектирование видеостен и многоэкранных инсталляций; оборудование помещений для деловых встреч и принятия решений в корпоративном сегменте; профессиональный звук; digital signage и системы отображения. Кроме того, программа Integrated Systems Russia включает конференции «Цифровой музей», «Smart-решения для рынка недвижимости» и «Дизайн умного офиса», а также ряд других мероприятий.

 

Посещение выставки бесплатное. Предварительная регистрация и входной билет – на сайте мероприятия. Организаторы обязуются выполнить все рекомендации Роспотребнадзора.

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