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«Живая» музыка: впервые в Dolby Atmos


02.12.2019 13:20

 

 

Ещё одна новость в продолжение темы, о которой мы писали недавно: 24 ноября компания Dolby официально запустила кампанию по продвижению Dolby Atmos. Презентация состоялась на проходившем в этот день конкурсе American Music Awards.

 

Формат, который должен был улучшить кинотеатральный звук, можно использовать и для преодоления ограничений стерео, создавая трёхмерную звуковую среду: инструменты и голоса в ней могут быть расположены в любой точке в пределах 360-градусного звукового пространства, а не ограничиваться лишь левым и правым каналами. Для демонстрации новых возможностей музыкантов, выступающих вживую, была установлена уникальная аудио система из 250 отдельных громкоговорителей и 17 линейных массивов.

 

Dolby, которая сотрудничает с двумя крупнейшими в мире звукозаписывающими лейблами, Universal Music Group и Warner Music Group, объявила о совместных планах выпустить самые известные музыкальные записи в Dolby Atmos. Компания прилагает значительные усилия для того, чтобы сделать Dolby Atmos Music широко доступной, и старается привлечь к этому процессу исполнителей, ведущие стриминговые сервисы и производителей бытовой электроники.

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