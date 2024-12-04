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Жизнь хороша, а жизнь с ИИ ещё лучше


04.12.2024 10:59

 

 

LG Electronics анонсирует своё участие в выставке CES 2025, которая будет проходить в Лас-Вегасе (США) с 7 по 10 января. Накануне открытия выставки компания проведёт пресс-конференцию LG World Premiere, где представит новые фирменные разработки.

 

Экспонаты выставочного стенда LG, которые будут демонстрироваться на CES 2025, объединены общей темой. Маркетологи компании сформулировали её в виде слогана “Life is good 24/7 with Affectionate Intelligence”. В переводе на русский язык фраза получается очень громоздкой, смысл же её заключается в следующем: «жизнь хороша 24 часа в сутки семь дней в неделю – при условии, что в ней присутствуют любящие (заботливые) “умные” устройства». Affectionate Intelligence – игра слов: «искусственный интеллект» (artificial intelligence) превратился в «ласковый, заботливый».

 

Разрабатывая новые «умные решения для жизни», LG делает ставку на «персонализированный основанный на ИИ опыт». Будущее по версии LG – это повседневность, основанная на инновационных технологиях искусственного интеллекта; жилая среда, управляемая искусственным интеллектом, создающим новый уровень комфорта. На сайте LG можно будет посмотреть прямую трансляцию с LG World Premiere.

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