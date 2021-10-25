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«Жизнь опережает мечту», а B & O – времена года


25.10.2021 12:09

 

 

Скандинавский бренд представил новый вариант отделки своей продукции, напоминающий о том, что зима не за горами. Nordic Ice – изысканный серебристый цвет с оттенком лилового; в этой отделке теперь можно приобрести наушники Beoplay H95 (накладная модель с адаптивным шумоподавлением) и беспроводные Beoplay EQ, а также портативную Bluetooth-колонку Beosound A1 второго поколения. 

 

Не стали исключением и фирменные акустические системы Beosound Stage (первый саундбар B &O), беспроводная Balance и напольная Beoplay A9. Для продвижения этих моделей компания использует слоган «Sounds Better Together» (буквально «вместе звучат лучше»): пользователю предлагается выполнить сопряжение двух или больше колонок с его телефоном или планшетом, получив единую домашнюю музыкальную систему, состоящую из нескольких (по числу комнат) стереопар. Подключение осуществляется по Wi-Fi: посредством Chromecast или Apple AirPlay 2. Сопряжение одинаковых колонок обеспечивает более детализированное и глубокое звучание.

 

Правда, пока русскоязычный сайт компании не даёт возможности купить ни один из вышеперечисленных устройств в новом цвете: отделка Nordic Ice заявлена как опция, но ни наушников, ни колонок в таком цвете в наличии нет. Зато B & O даёт своим клиентам возможность вернуть купленный товар в течение 100 дней – если он по каким-то причинам не подошёл – и получить назад деньги, а желающие купить новинки будут уведомлены об их появлении в продаже – для этого нужно оставить свой адрес электронной почты.

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