Zigbee: новый стандарт для коммерческого сектора

23.11.2020 12:14

Zigbee Alliance формирует команду специалистов, которые займутся созданием и продвижением стандарта Zigbee для коммерческих рынков. Задача поставлена в рамках инициативы Project Connected Home over IP – альянс работает над внедрением нового коммуникационного стандарта, за использование которого производители не должны будут выплачивать лицензионные начисления.



Альянс также надеется, что появление нового стандарта упростит разработку новой продукции и её использование потребителями. Инициатива распространяется на такие категории электронных устройств, как световое оборудование, оборудование для отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC), системы наблюдения и безопасности, шторы и жалюзи с автоматическим управлением, телевизоры и многое другое.

Основными потребителями должны стать коммерческие здания и сооружения, рынок автоматизации которых стремительно растёт: по некоторым оценкам, количество установленных совместимых устройств по итогам 2020 года составит 1,7 миллиардов единиц, а к 2025 году вырастет до 3 миллиардов.