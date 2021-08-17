Золотая жила, золотая…

17.08.2021 02:41

Новый флагман Nordost – кабельная серия Nordost Odin Gold. В пресс-релизе она характеризуется словосочетанием ‘supreme reference’, что, избегая тавтологии, можно перевести как «эталон высочайшего качества». В серии представлены шнур питания, аналоговые межблочные кабели, кабель для тонармов, а также акустические кабели.



Шнур питания Odin Gold состоит из семи позолоченных жил 14 AWG из чистейшей (99,999999%) бескислородной меди. Благодаря использованию запатентованной Nordost технологии Dual Mono-Filament между экструдированной изоляцией FEP и каждым отдельным проводником создаётся воздушный диэлектрик. Специально для новой модели разработан 100% экранированный, также позолоченный разъём HOLO: PLUG; кроме того, кабель доступен с позолоченными клеммами HOLO: PLUG US (Nema), EU (Schuko), AUS или UK и HOLO: PLUG IEC-C15 или IEC-C19. Розничная цена шнура питания длиной 1,25 составляет 34999 долларов США; за каждые дополнительные 1,25 м придётся доплатить ещё по 9500 долларов.



Межблочники новой серии – десятижильные 23 AWG 99.999999% OFC. Используется технология Dual Mono-Filament и технология экранирования TSC с применением чистого золота. Цена – та же, что и у силового кабеля, но за 0,6 м; каждые следующие полметра стоят по 5000 долларов. Что касается акустических кабелей, они состоят из 28 позолоченных жил 20 AWG (99.999999% OFC). В отличие от кабелей других серий, здесь применяется многоуровневый процесс заделки, благодаря которому в разъём переходит уже восемь позолоченных проводников. Уменьшая количество проводников без уменьшения общей толщины кабели, Nordost стремится устранить избыточное уплотнение и создаёт упорядоченное и точное подключение. Используемые коннекторы: позолоченные разъёмы HOLO: PLUG и Z-образные «бананы». Цена за 1,5 м – 54999 долларов США; каждое полуметровое «приращение» – 8000 долларов.