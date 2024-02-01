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Золото и лампы: новые усилители Jadis


01.02.2024 15:12

 

 

Французский производитель High End компонентов Jadis начал 2024 год выпуском двух новинок: усилителя мощности Jadis PA70 и предварительного усилителя Jadis JP7. Устройства могут работать в паре или использоваться по отдельности.  

 

Производитель обещает детализированный живой звук и широкий динамический диапазон. В мощнике  PA70 (50 Вт на канал) – восемь ламп, четыре из них – такие же (KT170), как и в фирменной модели I70. Трансформатор новой конструкции обеспечивает «потрясающую динамическую и импульсную мощность». Корпус устройства сделан из полированной нержавеющей стали, передняя панель – с золотым покрытием 24 К.

 

Ламповый предусилитель JP7 выполнен в таком же дизайне. Это самый компактный предусилитель в модельном ряду Jadis, он оснащается тремя лампами ECC83 и имеет пять линейных входов RCA. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Обе новинки уже поступили в продажу. Розничные цены: усилитель Jadis PA70 – 11000 евро, ламповый предварительный усилитель JP7 – 4800 евро.

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