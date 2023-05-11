Золотой юбилей: QED Golden Anniversary XT

11.05.2023 12:02

В июне начнутся продажи новинки QED – кабеля Golden Anniversary XT. Разработка новой модели приурочена к 50-летнему юбилею Quality Electronic Design (QED): компания была создана в 1973 году.



Новый кабель – с фирменной технологией X-Tube, точнее, её новой версией, получившей название X-Tube Plus – инженеры компании объединили X-Tube и ещё одну фирменную технологию, Aircore. Первая заключается в использования полого трубчатого проводника, состоящего из отдельных пучков проводников; такая геометрия позволяет всем частотам проходить через кабель с равной лёгкостью, и высокие частоты искажаются меньше, чем в стандартных акустических кабелях. По технологии Aircore медные жилы в проводнике изолируются индивидуально и навиваются на полую диэлектрическую трубку, благодаря чему проводник имеет сечение, достаточно большое для передачи низкочастотного сигнала. Комбинация этих двух технологий, по заявлению производителя, позволяет устранить «скин-эффект» (то есть эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды), а также уменьшить «эффект близости» (приближения), когда под воздействием магнитного поля от соседних витков в проводе катушки возникают вихревые токи.



В QED Golden Anniversary XT используется ультрачистая OCC медь (однородная медь с упорядоченной кристаллической решеткой) и бескислородная медь (99,99%), а также сверходнородная диэлектрическая изоляция с низкими потерями и штекеры Airloc Forte типа «банан», изготовленные методом холодной сварки, а потому особенно устойчивые к окислению.



