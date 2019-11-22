Золотой ты мой…

22.11.2019 11:00

В интернет-магазине, торгующем продукцией под брендом Xielierike, появилась в продаже компактная музыкальная система Golden Speaker – беспроводная колонка, удивительно похожая на Phantom Premier от Devialet. Видимо, для того, чтобы развеять сомнения потенциальных покупателей в надёжности двойника «Фантома», в его описании присутствует словосочетание High End…



«Золотой громкоговоритель» – именно так переводится название устройства – стоит всего лишь 37,9 долларов США. После отправки колонки её новому владельцу продавец снимает с себя все обязательства. Если же покупатель рассчитывает на гарантийное обслуживание, ему придётся заплатить больше: 45,9 $ или даже 48,9$ (год и три года гарантии). Акустическая система выпускается в четырёх цветах: белом (стандартный вариант), чёрном (такая расцветка предлагалась в преддверии Хэллоуина), синем и красном. Последние два, видимо, будут выпущены к Рождеству – в описании на сайте есть соответствующая пометка, но нет изображений.



Также заявлена активная версия; она стоит на 30% дороже. В её описании присутствуют слова «Лучшая беспроводная акустическая система в мире»; заявлены способность излучать звук на 360 градусов, применение «революционной» технологии ADH Intelligence (Analogue Digital Hybrid), сочетающей «чистоту аналогового усиления класса A с мощью и эффективностью цифрового (класс D)», а также ещё «более чем 100 запатентованных технологий». Не остановившись на этом, маркетологи Xielierike упомянули пиковую мощность 4500 Вт и «не имеющий себе равных» титановый твитер с АЧХ от 14 Гц до 27 кГц и SPL 108 дБ (те же характеристики имеет Gold Phantom от Devialet). Колонка может подключаться по Wi-Fi и Bluetooth, поддерживает AirPlay, Spotify Connect, функцию Multiroom и пр.