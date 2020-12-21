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Звезда НБА инвестирует в «умный дом»


21.12.2020 13:43

 

 

Звезда НБА Джеймс Харден (James Harden) режил вложиться в развитие «умных» технологий для дома. Правда, речь не идёт об аудио или видеокомпонентах, но новость, на наш взгляд, всё равно заслуживает внимания.

 

Харден стал инвестором компании Pura, американского производителя «умных» ароматических диффузоров. Харден говорит, что ему нравится продукция компании и он рад содействовать развитию интеллектуальных технологий для дома. Баскетболист стал креативным директором Pura; ожидается, что с его приходом в компанию узнаваемость бренда возрастёт.

 

Pura вышла на рынок смарт-устройства для дома в 2018 году, а до этого основатели компании собирали деньги на реализацию их идей: старт-ап впервые заявил о себе в 2015 году на интернет-площадке Kickstarter. Продукция бренда – диффузоры, которые вставляются в розетку. Управлять ими можно с помощью смартфона, планшета и пр. Пользователь может выбирать из двух ароматов (всего их выпускается несколько десятков), регулировать их интенсивность; уходя из дома, активировать соответствующий режим (“Away”); программировать диффузор, создавая желаемый «график ароматизации». Цена самого устройства – 44 доллара США, флакона с ароматической жидкостью – от 12 до 18 долларов США.

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