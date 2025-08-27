Звезда сцены: Creative Stage Pro

27.08.2025 12:35

Creative Stage Pro – компактный саундбар с мощным звуком и широкой сценой, созданный для использования в небольших помещениях и пополнивший серию фирменных аудиоустройств Stage.



Саундбар конфигурации 2.1 оснащается полнодиапазонными драйверами и поставляется в комплекте с сабвуфером с длинноходным басовиком. Несмотря на компактность – звуковую панель можно разместить даже на рабочем столе – он равномерно заполняет помещение глубоким, динамичным и мощным, до 160 Вт на пике, звуком. Фирменная технология SuperWide значительно расширяет звуковую сцену.



Creative Stage Pro подойдёт и любителям кино, и игроманам. Он поддерживает Dolby Audio (Dolby Digital Plus) и обеспечивает чёткость диалогов, естественность воспроизводимых голосов и высокую детализацию. Предусмотрены два режима прослушивания, адаптирующие звучание саундбара к акустическим особенностям помещения. Режим ближнего поля оптимизирован для прослушивания вблизи и рекомендован, если саундбар установлен перед компьютером и используется для игр. Режим дальнего поля проецирует звук вглубь комнаты. Для подключения к телевизорам, ПК и мобильным устройствам есть HDMI ARC с CEC, Bluetooth 5.3, Optical-in, AUX-in и USB-аудио.