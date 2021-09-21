Звёзды зажигает Sennheiser

21.09.2021 01:16

Компания объявила о старте конкурсного проекта «Движемся вперед вместе», организованного при поддержке сети музыкальных магазинов «Музторг». Конкурс пройдёт с 15 сентября по 30 ноября 2021 года. К участию приглашаются как профессиональные музыкальные коллективы и вокалисты, так и любители.

Для того, чтобы побороться за победу и ценные призы, необходимо подать заявку на сайте проекта, а также разместить студийную (или репетиционную) запись в видеоформате на YouTube или в сети «ВКонтакте». Жюри конкурса каждые две недели будет выбирать две лучшие работы участников. Авторам этих работ будут предоставлены для тестирования беспроводные системы Sennheiser Evolution Wireless Digital (EWD). К финалу они должны будут подготовить видеообзор протестированного оборудования. Победитель получит систему в подарок, а участников, занявших второе и третье место, наградят соответственно мониторными внутриканальными наушниками Sennheiser IE 100 PRO Wireless и подарочным сертификатом «Музторг» номиналом 5000 рублей.

В составе жюри конкурса: Лусинэ Геворкян, вокалистка, композитор, музыкальный педагог, фронтвумен рок-группы LOUNA; Олеся Юдина директор по маркетингу компании «Музторг»; Андрей Шеремет, главный технический специалист профессионального оборудования Sennheiser.