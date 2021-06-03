Звучащее настенное панно Sonos

03.06.2021 13:07

Слухам о том, что собой представляет очередная совместная разработка Sonos и IKEA, скоро придёт конец, поскольку продукт в ближайшее время будет представлен официально.

Настенное панно-громкоговоритель Symfonisk ненадолго появился в каталоге американского сайта IKEA. Произошло это, очевидно, по ошибке, и продукт, пока не доступный для покупки, быстро удалили, но кое-кто успел его увидеть и поделился полученной информацией с общественностью. В описании говорилось об «обрамлении для картин со встроенной Wi-Fi аудиосистемой». Размеры устройства 56 см x 40,6 см, глубина 5 см, длина кабеля – 3,5 м; рама – белого или чёрного цветов. Необычную колонку можно повесить на стену или просто прислонить к ней или поставить на пол. Точных данных пока нет, но, похоже, покупатели смогут выбирать между различными полотнами звучащей «картины». Это значит, что «холст» сделан из акустически прозрачного материала, на котором нанесено красочное изображение. Розничная цена – 199 долларов США.

Устройство поддерживает Apple AirPlay 2, Spotify Connect, может быть подключено ко второму такому же для создания стереосистемы. Кроме того, его можно использовать в качестве тыловых surround-каналов в комплекте с саундбарами Sonos Arc и Beam. Управление будет осуществляться через приложение Sonos S2; предполагаются регулярные обновления ПО. Представители Sonos обещают «мощный глубокий звук, способный заполнить даже большое помещение». Официальная презентация новинки должна состояться 14 июня, она пройдёт в режиме онлайн.