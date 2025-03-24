Звучат без компромиссов: Revival Audio Atalante 7 Évo

24.03.2025 15:21

Revival Audio Atalante 7 Évo – новая флагманская модель акустических систем серии Atalante, выпускаемых компанией Revival Audio.



Особенность новинки – бескомпромиссная точность воспроизведения: звучание Atalante 7 Évo характеризуется широкой сценой и передачей мельчайших нюансов во всём частотном диапазоне. Колонки комплектуются усовершенствованными ВЧ- и СЧ-динамиками RASC Évo с купольными тканевыми диффузорами. Драйверы RASC Évo изготавливаются по запатентованной технологии ARID, для диффузора используется ткань Tetoron. СЧ-динамик – с двумя подвесами, задние камеры ВЧ- и СЧ-динамиков полностью алюминиевые. 15-дюймовый низкочастотник BSC, новая разработка инженеров Revival Audio – с диффузором Basalt Sandwich Construction: звуковая катушка и магнитная система – увеличенных размеров, линейное смещение составляет 10 мм. Как утверждается в прес-релизе, такая конструкция используется впервые за всю историю high-end аудио и обеспечивает максимально управляемое воспроизведение низких частот вплоть до 23 Гц.



При создании акустических систем Revival Audio Atalante 7 Évo применено множество инженерных решений, позволивших увеличить жёсткость и более эффективно управлять воздушным потоком. Безрезонансный корпус спроектирован с соблюдением пропорций золотого сечения, его внутренний каркас и система демпфирования акустически оптимизированы. Порт фазоинвертора AeroVex – алюминиевый, он снижает уровень шума на 94%. Внутренняя проводка выполнена кабелями Van den Hul. Колонки поставляются с антивибрационными подставками Smart Isolation c шипами с микрорегулировкой. Варианты отделки громкоговорителей: Walnut, Ebony.