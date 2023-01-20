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«Звучит как мечта»: Musical Fidelity Nu-Vista


20.01.2023 12:59

 

 

Компания Musical Fidelity обновила фирменную премиальную линейку Nu-Vista, пополнив её тремя полностью аналоговыми компонентами High End класса: предварительным усилителем Nu-Vista PRE, стереоусилителем мощности Nu-Vista PAS и моноблочным усилителем Nu-Vista PAM. Производитель заявляет, что новые компоненты серии «звучат как мечта».

 

Новые аналоговые усилители Musical Fidelity – это лампы Nuvistor, полностью балансная дискретная схема и широкие возможности подключения. Все три новинки имеют специально для них разработанные отдельные блоки питания; такое решение позволило оптимизировать производительность и снизить уровень шума. Блоки питания – того же размера и веса, что и основные компоненты (предусилитель весит 25 кг,  PAS и PAM – по 40 кг).

 

Усилители Nu-Vista PRE и PAS – класса А, с восемью (по четыре на канал) лампами Nuvistor 6S51N в буферной зоне. Nu-Vista PRE дополнительно оснащён парой мини-усилителей (выходная мощность около 50 Вт), которые, как утверждается, обеспечивают высокую нагрузочную способность и широкий динамический диапазон, а также помогают снизить уровень шума и искажений. Регулятор громкости предварительного усилителя — со ступенчатым аттенюатором, благодаря которому стереоизображение «остаётся детализированным и точным независимо от уровня громкости», на котором воспроизводится запись. У Nu-Vista PRE 12 входов: шесть линейных RCA и шесть полностью симметричных XLR. Мощность Nu-Vista PAS: 300 Вт / 8 Ом. Усилитель имеет два линейных входа RCA, два симметричных входа XLR и по одному фиксированному выходу RCA и XLR. Моноблок PAM (600 Вт / 8 Ом) – решение для тех, кто хочет получить лучшее разделение каналов и больший запас по мощности.

 

Все три новинки выпускаются в корпусах чёрного или серебристого цветов; на передней панели каждого устройства расположены волюметры. Когда компоненты появятся в продаже, неизвестно: Musical Fidelity уклончиво заявляет о «начале 2023 года». Купить Nu-Vista PRE, PAS и PAM можно будет только у нескольких авторизованных дилеров. Цены – ожидаемо пятизначные: моноблок и предварительный усилитель стоят по 22000 евро, стереоусилитель – 24000. Производитель обещает выпустить ещё несколько интересных новинок в течение двух ближайших лет.

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