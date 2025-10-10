Звук без проводов и без компромиссов: Sennheiser HDB 630

10.10.2025 17:49

Sennheiser HDB 630 – для тех, кто выбирает наушники по звуковым характеристикам, а не по внешнему виду. Новинка создана для требовательных аудиофилов, не приемлющих компромиссы в звучании. Внешне HDB 630 имеют много общего с популярной моделью Momentum 4; внутри – лучшие компоненты для тех, кто действительно разбирается в звуке и хочет получить максимум вне зависимости от того, подключён ли источник традиционным методом или без проводов, по Bluetooth. Конструкция 42-миллиметровых динамических излучателей подверглась ряду усовершенствований; результатом стали «мягкие сочные средние частоты, вкрадчивый вокал и отличная динамика… звук почти такой же, как в мастеринг-студии».



Подключиться к базе аудиозаписей или стриминговой платформе можно через порт USB Type-C port или по аналоговому кабелю. Поддерживаются файлы с нативным разрешением до 24 бит / 96 кГц. Надёжное соединение достигается благодаря поддержке Bluetooth 5.2 aptX Adaptive. Тем, кто предпочитает LE Audio и Auracast, стоит поискать другой продукт. Специальный передаточный модуль-адаптер (USB Type-C) расширяет возможности смартфонов и планшетов: по оценкам экспертов, только 16% из представленных на рынке моделей способны передавать беспроводной Hi-Res звук высокого разрешения. В приложении Smart Control Plus – множество вариантов индивидуальной настройки, включая пятиполосный параметрический эквалайзер. Функция Crossfeed мягко смешивает левый и правый каналы – идеально для жёстко панорамированных миксов, которые могут быть утомительными для прослушивания в наушниках. Сообщается, что в будущем делиться пресетами можно будет, используя генерируемые приложением QR-коды.



Sennheiser HDB 630 рассчитаны на 60 часов прослушивания без подзарядки; за десять минут наушники подзаряжаются достаточно, чтобы обеспечить вас музыкой в течение ещё семи часов. Система адаптивного шумоподавления – с режимом пропускания внешних звуков. Оголовье – из искусственного материала Japanese Protein Leatherette, отличающегося очень долгим сроком службы и обеспечивающего исключительный комфорт даже при длительном ношении наушников. В комплект поставки входит защитный футляр, кабель для подзарядки USB Type-C, аналоговый аудиокабель 3,5 мм, адаптер для подключения к бортовой системе развлечений в самолётах и вышеупомянутый адаптер USB Type-C Bluetooth. В продаже новинка должна появиться 21 октября нынешнего года по цене около 500 евро / долларов США.