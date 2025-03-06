Звук и эмоции в Санкт-Петербурге

06.03.2025 18:14

16 марта в Санкт-Петербурге в рамках выставки Hi-Fi & High End Show уже в третий раз пройдёт публичная дискуссия на тему «Звук и эмоции: как техника влияет на восприятие музыки».

В рамках public talk (публичные прения) участники дискуссии обсудят, какое влияние звук и его качество оказывают на эмоциональную реакцию слушателей и как меняется впечатление от прослушивания в зависимости от акустики помещения и использования наушников, а также попробуют выяснить, есть ли связь между тем, какие музыкальные жанры мы предпочитаем и какую аудиотехнику выбираем для прослушивания любимых композиций. Модератор дискуссии – Алексей Петровский, главный редактор радиостанции «НАШЕ радио» в Санкт-Петербурге, ведущий вечернего шоу «Файер шоу» и автор программы «Жёсткий диск». Спикеры: директор по маркетингу Overton, артист и продюсер INVRS, основатель Академии Винила и лейбла SE:VER Михаил Новиков, генеральный директор «Петрик Аудио» Василий Петрик, бренд-менеджер Canton Россия Юрий Сергеев, бренд-менеджер ГК DIGIS Евгений Лапшин.

Всех, кто хочет принять участие в обсуждении, ждут 16 марта в отеле «Экспресс-Садовая», в зале «Матисов». Начало в 12:00. Посетить выставку (и pubic talk) можно бесплатно при условии заполнения регистрационной анкеты. При отсутствии регистрации вход будет стоить 500 рублей.



