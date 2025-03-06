ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Звук и эмоции в Санкт-Петербурге


06.03.2025 18:14

 

 

16 марта в Санкт-Петербурге в рамках выставки Hi-Fi & High End Show уже в третий раз пройдёт публичная дискуссия на тему «Звук и эмоции: как техника влияет на восприятие музыки».

 

В рамках public talk (публичные прения) участники дискуссии обсудят, какое влияние звук и его качество оказывают на эмоциональную реакцию слушателей и как меняется впечатление от прослушивания в зависимости от акустики помещения и использования наушников, а также попробуют выяснить, есть ли связь между тем, какие музыкальные жанры мы предпочитаем и какую аудиотехнику выбираем для прослушивания любимых композиций. Модератор дискуссии – Алексей Петровский, главный редактор радиостанции «НАШЕ радио» в Санкт-Петербурге, ведущий вечернего шоу «Файер шоу» и автор программы «Жёсткий диск». Спикеры: директор по маркетингу Overton, артист и продюсер INVRS, основатель Академии Винила и лейбла SE:VER Михаил Новиков, генеральный директор «Петрик Аудио» Василий Петрик, бренд-менеджер Canton Россия Юрий Сергеев, бренд-менеджер ГК DIGIS Евгений Лапшин.

 

Всех, кто хочет принять участие в обсуждении, ждут 16 марта в отеле «Экспресс-Садовая», в зале «Матисов». Начало в 12:00. Посетить выставку (и pubic talk) можно бесплатно при условии заполнения регистрационной анкеты. При отсутствии регистрации вход будет стоить 500 рублей.

Связанные новости:
 Санкт-Петербург, встречай! Hi-Fi & High End Show 2025 - 10.12.2024 11:43
 Академия Винила научит слушать пластинки - 19.11.2024 19:00
 Премия Top High End 2024: поздравляем победителей! - 23.10.2024 13:09
 Премьера Hi-Fi & High End Show Урал: public talk о виниле - 20.05.2024 15:43
 Canton заходит красиво - 09.04.2024 12:26
 Компания Overton стала дистрибьютором Perfect Sound  - 27.03.2024 18:59
 География Hi-Fi & High End Show расширяется - 13.03.2024 16:47
 Hi-Fi & High End Show: до встречи в следующем году - 31.10.2023 00:06
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007