Звук и картинка на уровне


03.10.2025 16:29

 

 

Ещё одна коллаборация телевизионного и акустического брендов – сотрудничество компаний TCL и Bang & Olufsen. Их специалисты совместно разработали телевизоры премиальных серий X11K, C8K и C7K, оснащённые аудиорешениями Audio by Bang & Olufsen.

 

Соответствующий логотип на корпусе телевизора – гарантия того, что динамики устройства настроены и протестированы в соответствии с высочайшими стандартами датского бренда, и звучание аудиосистемы телевизора характеризуется чистотой, глубиной и выразительностью. Фирменный интерфейс Beosonic позволяет в реальном времени адаптировать звук под разные сценарии: в режиме «Тёплый» он будет более мягким и насыщенным, режим «Энергичный» подходит для просмотра фильмов и прослушивания динамичного аудиоконтента, для фоновой музыки лучше выбрать «Расслабляющий» режим.

 

Телевизоры TCL серий X11K, C8K и C7K – устройства премиум-уровня, созданные на базе технологии QD-Mini LED. Их изображение отличается высокой контрастностью и прекрасной передачей даже мельчайших деталей. Пиковая яркость – до 6500 нит. Телевизоры из этих серий с процессором AiPQ Pro поддерживают технологию VRR и частоту обновления 144 Гц.

