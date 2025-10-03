Звук и картинка на уровне

03.10.2025 16:29

Ещё одна коллаборация телевизионного и акустического брендов – сотрудничество компаний TCL и Bang & Olufsen. Их специалисты совместно разработали телевизоры премиальных серий X11K, C8K и C7K, оснащённые аудиорешениями Audio by Bang & Olufsen.

Соответствующий логотип на корпусе телевизора – гарантия того, что динамики устройства настроены и протестированы в соответствии с высочайшими стандартами датского бренда, и звучание аудиосистемы телевизора характеризуется чистотой, глубиной и выразительностью. Фирменный интерфейс Beosonic позволяет в реальном времени адаптировать звук под разные сценарии: в режиме «Тёплый» он будет более мягким и насыщенным, режим «Энергичный» подходит для просмотра фильмов и прослушивания динамичного аудиоконтента, для фоновой музыки лучше выбрать «Расслабляющий» режим.

Телевизоры TCL серий X11K, C8K и C7K – устройства премиум-уровня, созданные на базе технологии QD-Mini LED. Их изображение отличается высокой контрастностью и прекрасной передачей даже мельчайших деталей. Пиковая яркость – до 6500 нит. Телевизоры из этих серий с процессором AiPQ Pro поддерживают технологию VRR и частоту обновления 144 Гц.



