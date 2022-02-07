Звук и свет – на одном выключателе

07.02.2022 13:12

Сенсорная панель управления SmartSwitch Lite, разработанная в компании VIOLET, может, по мнению её создателей, с успехом заменить традиционые настенные выключатели света и «умные» проводные низковольтные кейпады.



Тачпад позволяет управлять световыми устройствами и установленными в доме аудио системами сторонних производителей, например, Philips Hue и Sonos, причём для этого не требуется сложной предварительной настройки или подключения – последнее осуществляется по Wi-Fi. Возможно подключение практически любой электронной системы, использующей HTTP-запросы.



Важно, что для использования SmartSwitch Lite не нужно выводить устройство из спящего режима. Двойным касанием экрана можно начать воспроизведение аудио – или поставить на паузу; так же, в спящем режиме, панель способна управлять освещением – включать и выключать свет в помещении. Если нужно совершить более сложное действие, требующее взаимодействия с пользовательским интерфейсом, следует коснуться экрана один раз, после чего он «просыпается». SmartSwitch Lite имеет два источника питания и может работать как при напряжении переменного тока 100-240 В, так и постоянного 12-30 В.