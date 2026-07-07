Звук и свет в комплекте

07.07.2026 12:48

Пример нестандартной коллаборации – совместный проект компаний Technics и Fritz Hansen. Два известных бренда предлагают не очередное комбинированное устройство, которое играет, светит, греет и ходит за пивом (зачёркнуто), но комплект из двух устройств, каждое из которых выполняет свою прямую функцию.



SL-40CBT – проигрыватель виниловых дисков с прямым приводом производства Technics. KAISER idell Luxus 6631-T – настольная лампа производства Fritz Hansen с оригинальным дизайном 1936 года. Первый воспроизводит аудиозаписи – и только. Вторая является источником света – и ничем больше.



В чём подвох? Его нет. Но есть уют и пара ярких и стильных элементов интерьера. И проигрыватель, и лампа выполнены в глубоком цвете «бургунди». И если этот комплект и можно улучшить, то только бокалом хорошего бургундского…