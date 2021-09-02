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Звук: KEF, дизайн: Лавгроув


02.09.2021 11:37

 

 

Естественное точное звучание, технология активного шумоподавления, полностью беспроводная (TWS) конструкция – это не все достоинства недавно появившихся в ассортименте KEF внутриканальных наушников Mu3. Их внешний вид разработал для KEF один из известнейших дизайнеров современности британец Росс Лавгроув (Ross Lovegrove). Название наушников подчёркивает преемственность дизайна: то, как выглядят KEF Muon и KEF Muo – также заслуга Лавгроува. До сих пор Mu3 были представлены в цвете Silver Grey (серебро), а теперь их можно приобрести и в варианте отделки Charcoal Grey (тёмно-серый).

 

Для тех, кто не готов полностью «выпасть» из окружающей действительности, есть режим Ambient, пропускающий звуки извне и не дающий застать врасплох. Наушники защищены от влаги (IPX5), их можно не снимать даже под моросящим дождём. Встроенный модуль Bluetooth 5.0 обеспечивает надёжное подключение к мобильным устройствам на базе iOs и Android. Длительностьавтономной работы – до 24 часов: девять часов при полностью заряженном аккумуляторе плюс ещё 15 часов при подзарядке в футляре. Всего пять минут подзарядки обеспечат час беспрерывного использования.

 

Mu3 очень просты и удобны в управлении: на каждом из наушников есть многофункциональная кнопка, нажимая которую, можно запускать воспроизведение музыки, менять уровень громкости, переводить наушники в режим звонка. Хорошо сбалансированный корпус обеспечивает комфортную «посадку» наушников. В комплект поставки входят вкладышии четырёх размеров, а также выпоупомянутый кейс с функцией беспроводной зарядки и кабель USB-C. Технические характеристики устройства: драйверы 8,2 мм, АЧХ 20 Гц-20 кГц, чувствительность 104 дБ для 1 кГц, импеданс 16 Ом. Вес каждого наушника 5,8 г, футляра-зарядки – 46,8 г.

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