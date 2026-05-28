Звук нового уровня качества: Sound Blaster AE-X


28.05.2026 23:14

 

 

Флагманскую внутреннюю звуковую карту для ПК Sound Blaster AE-X выпустила компания Creative Technology. Воспроизведение флагманского уровня, выделенный усилитель для наушников, персонализация звукового профиля через приложение Creative NEXUS: новинка представляет собой эффективное интегрированное решение, заменяющее внешние ЦАП.

 

Преимущества использования внутренней звуковой карты: отсутствие необходимости в отдельных блоках питания и дополнительных кабелях, низкая задержка – благодаря нативной интеграции с ПК, единое управление через экосистему ПО Creative. Исключительная чистота звука с ультранизким уровнем гармонических искажений и широким динамическим диапазоном обеспечена высокопроизводительным ЦАП ESS SABRE. Sound Blaster AE-X поддерживает воспроизведение 32 бит / 384 кГц. Соотношение «сигнал/шум» – до 130 дБ; в пресс-релизе сообщается, что с картой Sound Blaster AE-X пользователи могут рассчитывать на звук студийного качества. Благодаря выделенным дискретному усилителю Sound Blaster AE-X обеспечивает мощность и запас по громкости, достаточные для того, чтобы «раскачать» даже самые требовательные наушники с высоким импедансом. После установки карты звук будет более контролируемый, с отличной детализацией, расширенным динамическим диапазоном и упругими басами.

 

Приложение Creative NEXUS обеспечивает переход на новый уровень кастомизации и даёт доступ к десятиполосному параметрическому эквалайзеру, автоэквалайзеру с поддержкой профилей сообщества и нативному управлению ПК. В числе прочих возможностей: более широкая звуковая сцена, обеспечивающая эффект полного погружения; восстановление деталей в сжатом аудио; глубокий и отлично контролируемый бас; поддержка стабильного уровня громкости между приложениями; высокая чёткость диалогов. Коммутационный набор: 3,5 мм выход на наушники, 3,5 мм микрофонный / линейный вход, два линейных выхода (левый/правый) RCA, оптический вход (TOSLINK), коаксиальный SPDIF выход, разъём фронтальной панели HD Audio.

