«Звук столбом»: Samsung Sound Tower

18.06.2020 13:25

В России начались продажи акустических систем Sound Tower, которые выпускает Samsung Electronics. Это компактные многофункциональные устройства, которые превратят в идеальный праздник любую домашнюю вечеринку.



Колонки Sound Tower T70 и T50 обладают мощным звучанием: флагманская модель T70 – 1500 Ватт, T50 – 500 Вт. Низкочастотный динамик T70 позволяет наполнить звуком даже большое пространство. Для создания эффекта стерео и максимально объёмного и громкого звука музыку можно синхронизировать и воспроизводить одновременно через несколько колонок – от двух до десяти; провода для подключения не нужны.



Мульти-подключение Bluetooth поддерживает до двух смартфонов. К громкоговорителям можно подключить один или два микрофона для караоке. При необходимости можно использовать различные DJ эффекты и режимы воспроизведения, а также задействовать световые эффекты, которые обеспечиваются встроенными в колонки светодиодами, меняющими свою яркость и цвет в зависимости от воспроизводимых треков. Предусмотрено несколько режимов подсветки: Party (Вечеринка), Ambient (Интерьер), Dance (Танец), Thunder Bolt (Молнии), Star (Звезды).