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Звук только для тебя: Audfly Focusound


05.04.2023 10:33

 

 

Компания из Гонконга Audfly разработала акустическую систему узконаправленного звучания, сделанную из стекла. Исследовательские работы начались в 2019 году, сейчас Audfly проводит краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на запуск Focusound в производство.

 

Необычный динамик состоит из двух частей: многослойной стеклянной панели с множеством крошечных «вибрационных единиц», которые направляют звук к слушателю (звуковое поле при этом очень узкое, поэтому звук, идущий из колонки, не мешает окружающим), и алюминиевой рамы, снабжённой откидной подставкой для регулировки угла наклона. Поскольку панель полностью прозрачная, разработчик предлагает использовать динамик ещё и как обычную рамку для семейных фотографий.

 

Внешний блок позволяет подключать к громкоговорителю устройства-источники: телевизор, компьютер, игровую приставку, смартфон. Подключение проводное или по Bluetooth. «Эксклюзивный алгоритм множественных звуковых зон (Multiple SoundZone)» обещает «эффект пространственного звучания широкополосной акустической системы». Диапазон воспроизводимых частот от 300 Гц до 20 кГц, уровень звукового давления 74 дБ, уровень гармонических искажений менее 10%. Разработчики признают, что, хотя «качество звука Focusound достойное, меломаны вряд ли будут от него в восхищении, поскольку предназначение Focusound – в первую очередь узконаправленное звучание, а не выдающаяся чистота и точность воспроизведения».

 

Если принять участие в сборе средств сейчас, устройство можно будет приобрести за 329 долларов США (две штуки – за 419 долларов). Ожидается, что в рознице его цена поднимется до 699 и 969 долларов США соответственно. Если нужная сумма будет собрана в срок, обладатели первых Focusound получат их уже в июне.

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