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Звук в отражениях: Grimani Reflectance Sound Projector System


14.06.2024 11:03

 

 

Компания Grimani Systems объявила о скором выпуске нового аудиоустройства, получившего Reflectance Sound Projector System. Это акустическая система центрального канала, которая предназначена для использования в домашних кинозалах и медиа-пространствах, оборудованных очень большими дисплеями или видеостенами.

 

Новинка, как сообщает производитель, «задаёт новые стандарты качества передачи диалогов и точности звуковой сцены». Принцип работы заключается в отражении звуковых волн от поверхности экрана и создании виртуального образа центрального канала.

 

Reflectance Sound Projector System со встроенным DSP-усилителем мощностью 320 Вт оснащается дюймовым компрессионным драйвером Annular с патентованным волноводом CSA. Размеры корпуса: 66х51х41 см; цвет: белый или чёрный. Основные возможности: цифровая обработка сигнала для распределения басов и эквалайзера помещения; калибровка, круглосуточный мониторинг и диагностика по IP; удалённое управление. Розничная цена: 4500 долларов США.

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