ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Звук в современных интерьерах: MAG Audio CUE


18.02.2026 10:09

 

 

Компания MAG Audio показала свою новую разработку – архитектурные акустические системы серии CUE.

 

Это ультратонкие, длинные и узкие громкоговорители, которые, как говорится в пресс-релизе, рассчитаны на применение в современных жилых интерьерах. Они не загромождают пространство, а большой выбор вариантов отделки – практически 100%-ая гарантия того, что колонка не будет выделяться на фоне стены и привлекать к себе внимание.

 

В новой линейке представлены модели как для настенного монтажа, так и для встраивания в стену заподлицо. Премьера новой продукции состоялась на выставке ISE 2026, проходившей в Барселоне в начале февраля. В линейку также входит ультра узкий сабвуфер, выполненный в том же дизайне.

Связанные новости:
 Технология MAT в новой архитектурной акустике KEF - 18.12.2025 16:58
 Архитектурная акустика Premiera - 30.06.2025 14:18
 PRO SR-2408iw: архитектурная АС премиального уровня - 07.09.2023 08:44
 Всепогодная архитектурная акустика Monitor Audio Vecta V240 - 14.02.2018 12:00
 James Loudspeaker: новая архитектурная акустика 42SA-4 - 15.12.2017 14:10
 Totem Acoustic: архитектурная акустика серии Kin - 08.11.2017 13:30
 Klipsch: архитектурная акустика Reference Premiere - 29.06.2017 15:33
 TDG Audio: акустическая система OS-82T - 10.05.2017 14:07
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007