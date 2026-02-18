Звук в современных интерьерах: MAG Audio CUE

18.02.2026 10:09

Компания MAG Audio показала свою новую разработку – архитектурные акустические системы серии CUE.



Это ультратонкие, длинные и узкие громкоговорители, которые, как говорится в пресс-релизе, рассчитаны на применение в современных жилых интерьерах. Они не загромождают пространство, а большой выбор вариантов отделки – практически 100%-ая гарантия того, что колонка не будет выделяться на фоне стены и привлекать к себе внимание.



В новой линейке представлены модели как для настенного монтажа, так и для встраивания в стену заподлицо. Премьера новой продукции состоялась на выставке ISE 2026, проходившей в Барселоне в начале февраля. В линейку также входит ультра узкий сабвуфер, выполненный в том же дизайне.