Звук вокруг: новый смысл

16.08.2023 10:12

Те, кого раздражает излишне громкая музыка из проезжающих мимо автомобилей, вздрогнут, прочитав эту новость: Apple запатентовала новую разработку, наушники «двойного действия» – их звучание смогут слышать все вокруг.



Устройство в полной мере отвечает девизу Apple «Думай иначе»: в отличие от традиционных наушников, у этих есть два режима работы, условно называемые «частный» и «публичный». В первом случае наушники используются по своему прямому назначению: направляют звук в слуховые каналы пользователя. Во втором – звук идёт в другую сторону, от ушей через специальное выходное отверстие наружу, и становится слышен всем, кто в это время находится рядом. Зачем? Пока можно только гадать. В патенте описаны «умные» очки, похожие на гарнитуру Apple Vision Pro VR. Вероятно, необычные наушники призваны расширить ощущения пользователя, приблизив их к тем, которые человек испытывает в реальном мире – где далеко не все звуки направляются непосредственно в орган слуха.



Сообщается также, что наушники будут автоматически, по окружающему шуму, распознавать, где в тот или иной момент находится их владелец, поэтому можно не опасаться, что вы вдруг услышите забористый рок, сидя, например, в тиши библиотеки. Звучит довольно интригующе, потому что ничего подобного до сих пор не было; наушники открытого типа, конечно, пропускают какие-то звуки наружу, но в данном случае речь идёт совсем о другом. Пока неясно, будет ли Apple действительно разрабатывать такие наушники, но сам факт получения патента на подобное устройство уже интересен.



