«Звук вокруг» с Sony HT-AX7

13.07.2023 13:38

Новая разработка Sony, аудиосистема HT-AX7 – решение для тех, кто чаще слушает музыку с телефона или планшета, и крайне редко пользуется для этого телевизором и саундбаром. Новинка Sony оснащается парой фронтально направленных излучателей и двумя пассивными радиаторами; к верхней панели аудиосистемы крепятся ещё два динамика, которые можно разместить по углам комнаты или использовать в качестве тыловых каналов – они автоматически сопрягаются с базовым устройством.



Источник сигнала подключается к HT-AX7 без использования кабелей, по Bluetooth (5.2); предусмотрена возможность одновременного подключения к двум HT-AX7. Поддерживаются кодеки AAC и SBC, так что любителям Dolby стоит подыскать себе что-то другое… Зато заявлена поддержка фирменной технологии 360 Spatial Sound Mapping: портативная колонка излучает звуковые волны вперёд, назад и вверх, «окутывая слушателя пузырём объёмного звука». Специальный алгоритм анализирует и масштабирует двухканальный звук в режиме реального времени, выделяя звуковые объекты для полноты иммерсивного эффекта.



Колонка оснащается аккумулятором, рассчитанным на 30 часов автономной работы; в режиме быстрой подзарядки через десять минут вы получите возможность слушать музыку на протяжении ещё 150 минут. Аккумуляторы в съёмных динамиках подзаряжаются при стыковке с основным блоком. Розничная цена новинки составляет 499,99 долларов США или 550 евро. В продаже устройство появится в августе 2023 года.



