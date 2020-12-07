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Звук, встроенный в свет, или наоборот?


07.12.2020 11:40

 

 

Несколько дней назад на нашем сайте появилась информация об очередном комбо-устройстве, одновременно выполняющем функции акустической системы и светильника – и мы снова возвращаемся к этой теме. Однако, если в предыдущей новости речь шла скорее о необычной безделушке для дома, сегодня мы расскажем о решении, которое может заинтересовать аудио-видео инсталляторов – причём работающих как с частными, так и с коммерческими заказчиками.

 

Продукт, получивший название Rail, представляет собой светодиодную ленту со встроенными в неё миниатюрными громкоговорителями. Он разработан инженерами итальянской компании K-Array, и это говорит о многом: специализация компании – именно аудио продукция, а это значит, что качество звука имеет первостепенное значение. Это первая разработка нового структурного подразделения K-Array, KSCAPE – оно было сформировано для внедрения именно таких – универсальных и простых – решений.

 

Длина каждого Rail – 1,2 метра. Светодиоды для K-Array Rail поставляет известный японский производитель Nichia: они дают тёплый однородный свет. Используемые широкополосные громкоговорители – самые маленькие из всех, которые выпускает K-Array. Компания рекомендует использовать Rail с фирменными четырёхканальными усилителями Kommander-KA02, каждый из которых способен «справиться» с 48 звучащими светильниками (по 12 на канал). Если помещение большое, можно использовать усилители помощнее и сабвуферы.

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