«Звуки кино» на концерте LAX

30.08.2024 14:35

22 августа в Москве на веранде Omega Rooftop, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы, прошёл концерт под названием «Звуки кино». Его устраивали компании LAX и PROFDISPLAY для своих клиентов и партнёров. Перед гостями выступала арт-группа ARTFONIX, исполнявшая саундтреки из известных фильмов и мелодии из популярных мультсериалов.



Мероприятие прошло во второй раз; первый такой концерт был организован в прошлом году и обещает стать традицией. Организаторы уверены, что подобные встречи укрепляют партнёрские отношения и являются отличной возможностью продемонстрировать все достоинства оборудования LAX, ведь именно оно используется на таких концертах. 22 августа гости смогли воочию убедиться в эффективности фирменных линейных массивов серии AT Passive, включавших два портала с четырьмя топами AT110-V2 и двумя сабвуферами ATL18B. Для усиления звука использовались усилители LAX серии MT (класс D): четырёхканальный MT1300 и двухканальный MT2400. Настройка осуществлялась через процессор DSP48-II. В качестве in fill систем выступали два 15-дюймовых полнодиапазонных громкоговорителя TH915.



В связи с особенностями плейлиста, состава группы (её участники играют только на струнных инструментах) и акустики основной площадки возникла необходимость подчеркнуть высокие частоты. В зоне фуршета и танцев акцент сделали на насыщенность басов и сбалансированные средние частоты: там были установлены сабвуферы S118B и звуковые колонны PTL5.



