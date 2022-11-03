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Звуки моря под звучание Focal


03.11.2022 13:13

 

 

Focal Littora – семейство встраиваемых акустических систем, разработанных для установки на яхтах, террасах и верандах отелей и ресторанов, расположенных на береговой линии, рядом с уличными бассейнами или в любой зоне – открытой площадке или внутри помещения – с повышенной влажностью, риском агрессивного воздействия пыли, песка, соли, ветра и большими перепадами температур.

 

В ноябре нынешнего года в продаже появятся две новые линейки: флагманская Littora 1000 и серия компактной «встройки» Littora 200 с уровнем защиты от попадания внутрь конструкции громкоговорителя частиц пыли и влаги IP65. Первая включает модели 1000 ICW8 и 1000 ICW10 – двухполосные акустические системы с драйвером диаметром 8 и 10 дюймов соответственно и беррилиевым M-образным твитером. Колонки способны играть на очень большой громкости и подходят для оснащения больших площадок. Для более мощного звучания производитель предлагает использовать новинки вместе с 10-дюймовым сабвуфером 1000 ICW SUB10. Компактные двухполосные 200 ICW6 и 200 ICW8 с алюминиевым твитером (серия Littora 200) также отличаются высоким качеством звучания и имеют широкую зону звукового покрытия.

 

Для монтажа встраиваемых акустических систем Littora Focal предлагает специальное крепление трёх типоразмеров: 6” (15 см), 8” (20 см) and 10” (25 см). Оно позволяет регулировать угол наклона динамического излучателя и направлять звук точно в сторону слушателя. Чтобы оптимизировать звучание колонки к окружающим условиям (использование в помещении или на открытых пространствах), достаточно перевести в соответствующее положение переключатель, расположенный сзади.

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