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Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM


16.11.2022 09:05

 

 

Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM теперь можно купить в России. Картридж, разработанный совместно с датской компанией Ortofon, предназначен для использования с тонармами небольшой и средней массы, оснащёнными стандартным креплением 1/2 дюйма.

 

Игла в звукоснимателе Pro-Ject Pick It S2 MM установлена на прочный кантилевер; аналогичные используются в DJ-моделях высокого класса. Картридж изготавливают с использованием разделённых полюсных наконечников в магнитной системе. Эта технология, созданная специалистами компании Ortofon, обеспечивает гладкую частотную характеристику. Для удобства обслуживания картриджа имеется сменный блок иглы.

 

Новинка удовлетворит даже весьма взыскательных меломанов: звук воспроизводится с мельчайшими деталями, басы мощные и чистые. Благодаря выходному сигналу в 7 мВ Pro-Ject Pick It S2 MM совместим с любыми MM-фонокорректорами. Полупрозрачный корпус картриджа серого цвета хорошо сочетается с большинством моделей современных проигрывателей винила, особенно тех, которые выпускает компания Pro-Ject. Розничная цена новинки в России составляет 6000 рублей.

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