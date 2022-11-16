16.11.2022 09:05

Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM теперь можно купить в России. Картридж, разработанный совместно с датской компанией Ortofon, предназначен для использования с тонармами небольшой и средней массы, оснащёнными стандартным креплением 1/2 дюйма.



Игла в звукоснимателе Pro-Ject Pick It S2 MM установлена на прочный кантилевер; аналогичные используются в DJ-моделях высокого класса. Картридж изготавливают с использованием разделённых полюсных наконечников в магнитной системе. Эта технология, созданная специалистами компании Ortofon, обеспечивает гладкую частотную характеристику. Для удобства обслуживания картриджа имеется сменный блок иглы.



Новинка удовлетворит даже весьма взыскательных меломанов: звук воспроизводится с мельчайшими деталями, басы мощные и чистые. Благодаря выходному сигналу в 7 мВ Pro-Ject Pick It S2 MM совместим с любыми MM-фонокорректорами. Полупрозрачный корпус картриджа серого цвета хорошо сочетается с большинством моделей современных проигрывателей винила, особенно тех, которые выпускает компания Pro-Ject. Розничная цена новинки в России составляет 6000 рублей.



