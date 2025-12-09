Звукосниматели Ortofon MC X

09.12.2025 17:16

В российских аудиосалонах появились в продаже звукосниматели Ortofon новой серии MC X. В линейку входят четыре модели: MC X10, MC X20, MC X30 и MC X40; их розничная цена в РФ составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Они обеспечивают нейтральное звучание и точный трекинг, а уровень детализации зависит от типа установленных игл.

Модель-флагман – картридж Ortofon MC X40, оснащаемый иглой с заточкой Shibata; игла установлена на жёстком и лёгком кантилевере из бора. MC-звукосниматель MC X30 выглядит так же, но его игла – с заточкой Fine Line. У картриджей начальной и средней ценовых категорий, MC X10 и MC X20, иглы эллиптические, но в модели MC X20 она сделана из цельного алмаза (Nude). Для крепления картриджей на шелле предусмотрены удобные резьбовые отверстия.

Резиновые демпферы для кантилеверов картриджей – собственная разработка Ortofon. Ещё одна фирменная технология, используемая в звукоснимателях новой серии MC X – магнитная система с цельным полюсным цилиндром с тыльной стороны якоря. Корпуса картриджей сделаны из нержавеющей стали и обработаны по технологии PVD (осаждение паров металла) для большей долговечности. Катушки – из чистого серебра.