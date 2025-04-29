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Звукосниматели Ortofon SPU GTX S и GTX E


29.04.2025 13:41

 

 

MC-картриджи Ortofon из новой серии SPU GTX оснащены встроенными повышающими трансформаторами; последние созданы при участии инженеров шведской компании Lundahl Transformers. Картриджи изготавливаются вручную на заводе Ortofon в Дании и доступны для приобретения в России.

 

С приобретением такого картриджа все преимущества звучания MC-моделей становятся доступными без использования сложных согласующих устройств и без необходимости их приобретения: звукосниматели Ortofon SPU GTX можно подключать напрямую к любому MM-фонокорректору, в том числе встроенному в усилитель.

 

Картриджи Ortofon SPU GTX E оснащаются алмазной иглой с эллиптической заточкой. На звукосниматели Ortofon SPU GTX S устанавливаются алмазные иглы со сферической заточкой. Корпуса картриджей сделаны из полимерного материала и армированы стекловолокном. Такое решение обеспечивает высокую жёсткость и эффективное демпфирование резонансов.

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