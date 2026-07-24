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Звукосниматели Pro-Ject – новые MC- и MM-модели серии Pick it


24.07.2026 11:43

 

 

Российским аудиолюбителям теперь доступны MC-картриджи Pro-Ject Pick it MC1, Pick it MC2 и Pick it MC3 и MM-звукосниматель Pro-Ject Pick it MM E.

 

«Единичка» (с иглой со сферической заточкой и алюминиевым кантилевером) оснащается мощным неодимовым магнитом N40H и катушками с квадратной намоткой из бескислородной меди высокой степени очистки 6N. Уровень выходного сигнала звукоснимателя составляет 0,4 мВ, благодаря чему картридж совместим со многими MC-фонокорректорами и повышающими трансформаторами. У картриджа Pick it MC2 такая же электромагнитная система, а устанавливаемая на звукосниматель игла – с эллиптической заточкой. Самая дорогая из новых моделей серии – картридж MC3: на него устанавливают иглу с фирменной заточкой Hyper Spherical, а кантилевер иглы подвергается криогенной обработке. Арматура катушек – из чистого железа ARMCO, сами катушки – из бескислородной меди чистотой 6N с линейной кристаллической структурой. Корпус звукоснимателя сделан из алюминия и имеет тёмно-синее анодированное покрытие. Все три новинки – с резьбовыми монтажными отверстиями, что упрощает их установку на шелл тонарма. В комплект поставки входит прозрачный колпачок: он надвигается на звукосниматель снизу и защищает иглу от случайных повреждений. 

 

Новый звукосниматель Pro-Ject Pick it MM E оснащается иглой с конической заточкой; от случайных повреждений иглу надёжно защищает удлинённая фронтальная часть картриджа. На этот картридж стоит обратить внимание тем аудиофилам, кто предпочитает особенно тёплое и комфортное звучание, характеризующееся хорошей детальностью и выразительностью благодаря подвижной системе малой массы, позволяющей игле перемещаться по канавке пластинки практически без инерции. Сделанный из ABS корпус картриджа эффективно демпфирует резонансы и сводит к нулю окрашивание звука, вызванное механическими вибрациями. MM-звукосниматель Pro-Ject Pick it MM E совместим с большинством современных тонармов; он удобен в настройке, прост в обслуживании благодаря наличию сменного блока иглы и отлично согласуется с любыми MM-фонокорректорами.

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