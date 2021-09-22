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Звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX V2


22.09.2021 08:45

 

 

Creative Sound Blaster Audigy FX V2 – звуковая карта с улучшенным качеством звука (включая возможность расширения с помощью дочерней платы) и универсальным ПО SmartComms Kit для онлайн-звонков. Компания-производитель утверждает, что её новая разработка - один из лучших на сегодня малобюджетных вариантов обновления звука для ПК.

 

Новинка основана на технологии Sound Blaster Acoustic Engine, обеспечивающей кинематографичный 5.1-канальный объёмный звук с разрешением 24 бит / 192 кГц. Динамический диапазон – до 120 дБ. Карта поддерживает 5.1 дискретных каналов для акустики, а также виртуальное объёмное звучание 5.1 на наушниках (до 600 Ом). Для тех, кто хочет получить звук 7.1, предусмотрена возможность расширения – дочерняя плата Sound Blaster Fx V2 DB PRO с воспроизведением DSD256 и оптическим выходом.

 

Sound Blaster Fx V2 поставляется со сменными кронштейнами полной и половинной высоты. Набор интеллектуальных коммуникационных функций SmartComms Kit с функциями VoiceDetect, NoiseClean-in и NoiseClean-out, помогает упростить взаимодействие пользователей во время конференц-связи и онлайн-чатов. Sound Blaster FX V2 и Sound Blaster FX V2 DB PRO появятся в продаже в ближайшее время и будут стоить 4990 рублей и 1490 рублей соответственно.

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