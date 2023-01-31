Звуковая карта Creative Sound Blaster X5

31.01.2023 11:40

Sound Blaster X5 – новейшая звуковая карта производства Creative Technology, первый фирменный продукт этой категории с двумя цифро-аналоговыми преобразователями Cirrus Logic CS43198. Они обеспечивают воспроизведение без потерь с высоким разрешением в формате 32 бит / 384 кГц через PCM со сверхвысоким динамическим диапазоном до 130 дБ DNR. ЦАП могут также декодировать аудиоформаты DoP128 и DSD256 для потоковой передачи аудио высокой точности. Многобитный модулятор с передискретизацией обеспечивает сверхнизкий показатель общего гармонического искажения (0,00018%).



Звуковая карта Sound Blaster X5 предназначена для использования с наушниками разных типов, от студийных с импедансом до 600 Ом, включая планарно-магнитные модели, до особо чувствительных наушников-вкладышей с выходным импедансом 1 Ом. Дискретная технология двойного усиления Xamp (такая же применяется в фирменных Sound Blaster AE и Sound BlasterX G6) усовершенствована с целью добиться большей точности воспроизведения. Две выделенные схемы Xamp усиливают левый и правый каналы отдельно и изолированно по всей цепочке усиления; это позволило значительно снизить уровень шума и помех, внутрисхемных и перекрёстных.



Новая звуковая карта Creative поддерживает ASIO 2.2 для воспроизведения и записи с малой задержкой, совместима с игровыми приставками, DVD-плеерами и прочими устройствами, которые используются в качестве компонентов домашних развлекательных систем. Sound Blaster X5 оснащается двусторонними оптическими разъёмами RCA и Toslink, аудиоразъёмом USB-C и портом питания, а также 3,5-мм входом для микрофона с ручкой усиления. Порт 4,4 мм – для подключения балансных наушников студийного уровня, порт 3,5 мм – для обычных. Также имеются встроенный принимающий модуль Bluetooth 5.0; предусмотрен и выделенный хост-аудиопорт USB-A для подключения внешних USB-динамиков, гарнитур и микрофонов. Sound Blaster X5 даёт возможность тонко настроить звуковой профиль: пользователи могут вносить необходимые изменения через приложение Creative – используя десятиполосный эквалайзер и добавляя эффекты Acoustic Engine (Surround, Crystalizer, Bass, Dialog+). Технология CrystalVoice улучшает качество связи. Для геймеров предусмотрен режим Scout Mode.



