Звуковой «Циклон» на Moscow Hi-End Show

10.04.2023 10:57

Одну из новинок отечественной аудиоотрасли можно будет увидеть на выставке Moscow Hi-End Show (MHES), которая пройдёт с 21 по 23 апреля в московской гостинице «Селигерская» на Коровинском шоссе: в числе прочих участников свою продукцию представит лаборатория акустики Дориус.



Лаборатория акустики Дориус (Dorius (лат.) – дорийский музыкальный лад) – это небольшое ателье, которое специализируется на индивидуальной разработке и изготовлении акустических систем. В 2008 году была создана первая фирменная модель – всенаправленная рупорная акустика А-1 «Спираль». Компания обладает патентом РФ на изобретение нового способа многокамерного акустического оформления; эта технология, как утверждает производитель, позволяет получить невероятно чистый и глубокий бас от небольших динамиков. В 2023 году лаборатории исполняется 15 лет. К этой дате приурочен выпуск новой серии модульных акустических систем «Циклон». Особенности колонок: апериодическое трансмиссионное оформление (ведётся оформление заявки на патент), акустическая сшивка полос с минимальной электрической фильтрацией, встречно-противофазное включение динамиков для рекордно малых искажений.



Модели линейки «Циклон» строятся по модульному принципу из отдельных звеньев НЧ, ШП и СЧ-ВЧ; при необходимости добавляется отдельный супертвитер. Сведение полос в основном выполняется акустическими мерами с минимальным электрическим вмешательством, что позволило добиться близкой к идеальной импульсной характеристики. Конструкция, основанная на новом принципе акустического оформления – апериодической трансмиссионной линии (АТЛ) –представляет собой гибрид трансмиссионной линии и открытого ящика и сохраняет все достоинства открытого оформления, такие, как скорость, точность, минимальная групповая задержка, низкие корпусные резонансы и пр. При этом она позволяет избежать так называемого «акустического короткого замыкания» и обеспечивает эффективную передачу низких частот, свойственную трансмиссионной линии. Следствие использования в базовой модели линейки встречно-противоходного включения басовиков – рекордно низкий уровень гармоник (измеренные значения 0,1-0,2% выше 30 Гц).