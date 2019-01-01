Домашняя техника Lode Audio ‒ высококачественный мультирум для дома и бизнеса Многозонные аудиосистемы, которые по-английски окрестили «мультирумом», давно стали обыденной частью «умного дома» и коммерческих инсталляций. На рынке даже появились компании, специализирующиеся на этом направлении: к примеру, один из пионеров домашнего беспроводного мультирума ‒ американский бренд Sonos ‒ выбрал путь создания собственной экосистемы, когда все оборудование вплоть до акустики разрабатывается в одном месте и идет как единый связанный комплекс. Этот подход хорош для конечного пользователя простотой развертывания, но имеет и минусы, например, усложняя его взаимодействие с системами домашней автоматизации: заставить правильно и надежно работать устройства Sonos с оборудованием и программами сторонних производителей ‒ задачка не из легких. Другой подход к мультируму выбрала базирующаяся в Лондоне компания Lode Audio. Интересно, что британцы впервые заявили о себе, выпустив так называемый «Sonos Bridge» ‒ устройство, с помощью которого мультирум Sonos можно было без проблем встроить в другие системы автоматизации «умного дома». Развивая эту идеологию, Lode Audio создала свою собственную платформу многозонного аудио, лишенную недостатков конкурентов. В ходе поисков британцы учли мировой опыт профессиональных инсталляторов, разработчиков программного обеспечения и производителей аудиокомпонентов Hi-Fi, постаравшись сделать действительно качественный мультирум, отвечающий всем современным требованиям как частных клиентов так и коммерческих заказчиков. Плюсы мультирум-систем Lode Audio Lode Audio поступила очень рационально ‒ компания не стала распылять силы, сосредоточившись исключительно на разработке музыкальных серверов ‒ «кирпичиков», служащих источниками потокового аудио и формирующих систему мультирум. Остальные компоненты многозонной аудиосистемы клиент может выбрать сам сообразно своим задачам, предпочтениям и финансовым возможностям. Зато музыкальные серверы Lode Audio стремится сделать идеальными. Сервер Lode Audio – это устройство «два в одном»: с одной стороны ‒ это сетевой проигрыватель, подключаемый к маршрутизатору локальной сети и способный качать музыку из локальных хранилищ и сервисов глобального интернета, с другой ‒ он способен объединяться в звуковую сеть с другими серверами компании, формируя многозонную аудиосистему. мультирум Lode Audio совместим с большинством систем автоматизации Ради быстродействия и очень высокой синхронизации устройств компания разработала фирменный сетевой протокол передачи аудиоданных и пакетов управления LodeNet, обеспечивающий минимальные, лучшие в классе задержки. Протокол LodeNet предоставляет великолепные возможности для масштабирования многозонной аудиосистемы. Устройства Lode Audio могут находить друг друга в локальной сети, объединяясь в кластеры, поддерживающие до 64 независимых зон в сети unicast. Однако и это не предел, в сети multicast масштабы мультирума можно раздвинуть до 256 независимых зон (в режиме групповой передачи данных). Еще одно достоинство мультирум от Lode Audio ‒ свободная интеграция с большинством распространенных систем автоматизации, то есть звук в доме наряду со светом, температурой, бытовой техникой, средствами безопасности и другими службами управляется единообразно. На сайте компании можно найти драйверы и программные инструменты для AMX, Crestron, Control4, RTI, ELAN и Command Fusion. Открытый код Lode API позволяет программистам создавать уникальные пользовательские меню по индивидуальному заказу. Не менее универсальны и методы управления Lode Audio ‒ ими очень удобно управлять из приложений для компьютеров и гаджетов (смартфонов и планшетов). И тут мы снова видим универсализм программного обеспечения Lode Audio ‒ есть приложения для всех популярных операционных систем, будь-то iOS, Android или Windows. Встроенный сетевой проигрыватель Lode Audio может получать музыку от ряда самых известных потоковых сервисов в интернете: Tidal, Deezer, Napster, SoundCloud, Soundmachine и других. Каждая зона в устройствах поддерживает Airplay. Кроме того, серверы Lode Audio могут скачивать плейлисты iTunes и умеют обращаться со звуковыми форматами MP3, MP4P, MP4A, WAV, AAC и FLAC. простое и удобное управление серверами Lode Audio обеспечивают приложения для компьютеров и гаджетов, причем поддерживаются разные ОС: и iOS, и Android, и Windows Очередное преимущество аппаратов Lode Audio – качество; высокое качество всего, от уровня разработки и изготовления до используемой элементной базы и итогового воспроизведения звука. Разработка конструкции и сборка устройств производится в Англии. В сетевом тракте серверов применяются мощные микросхемы промышленного стандарта, а для вывода звука используются аудиофильские цифро-аналоговые преобразователи Burr-Brown с внутренним разрешением 32 бит/192 кГц. Поэтому к музыкальным серверам Lode Audio не стыдно подключить даже усилители и акустику High-End класса. Для охлаждения схемы не применяются вентиляторы, способные вносить слышимые шумы или наводки в сигнальные цепи. Вместо них весь корпус устройства превращен в большой эффективный радиатор ‒ кабинет выполняется по экстремальной технологии, вытачиваясь из цельной алюминиевой заготовки посредством фрезерного станка с ЧПУ. Решения мультирум-систем Lode Audio Преимущества мультирум-платформы Lode Audio ‒ масштабируемость, интегрируемость, управляемость, высокое качество воспроизведения и многообразие музыкального контента ‒ делают ее идеальным выбором не только для небольших домашних инсталляций, но и для сложных проектов, в том числе коммерческих. Чтобы было понятно, мы перечислим достоинства многозонной аудиосистемы Lode Audio для каждого круга задач. В частном секторе мультирум Lode Audio позволяет простое и быстрое встраивание в систему «умного дома» с последующей опцией удаленного управления. На месте же мультирум управляется с любых компьютеров и мобильных устройств (Android, iOS, Windows ‒ без разницы). Даже в простом варианте система мультирум Lode Audio способна создать до 64 независимых зон, не требуя матричного коммутатора и сложных настроек оборудования. Поддерживается синхронизированный режим «вечеринки» ‒ одновременная музыкальная программа в выбранных зонах. Встроенный в программное приложение плеер поддерживает музыкальные форматы высокого разрешения (до 32 бит/192 кГц), предоставляя пользователю возможность удобного создания и редактирования списков избранных композиций. Воспроизведение музыки из локальных хранилищ и интернет-сервисов дает доступ к огромным фонотекам произведений всех времен и народов, например, одна только фонотека Tidal насчитывает более 35 млн. записей. Технические параметры мультирума Lode Audio буквально созданы для коммерческих проектов малого и среднего бизнеса, памятуя о полной совместимости с распространенными системами автоматизации, открытом коде Lode API и прекрасной масштабируемости, очень точной синхронизации аудио-потоков и отсутствии эффекта «эхо». Напомним, что в режиме сетевой маршрутизации multicast система Lode Audio способна поддерживать до 256 независимых звуковых зон. Возможности многозонной аудиосистемы можно использовать для развлечения посетителей, создания нужной атмосферы в залах торгового центра, общих мест в отеле или местах отдыха в офисе. В многозонной аудиосистеме магазина средствами Lode Audio можно создать отельные списки воспроизведения, оставив возможность для рекламных пауз или оповещений посетителей. Лицензионный музыкальный контент можно взять, подписавшись на программу интернет-сервиса Tidal business и решив, таким образом, все вопросы с лицензией. В гостиничном бизнесе будет логичным воспользоваться услугами сервисов подобных hotelradio.fm, имеющих все юридические права для использования музыкального контента в коммерческих целях. В отеле списки воспроизведения можно формировать с учетом особенностей каждой зоны, выбирая разную музыку для рецепции, ресторана, бара, спа-салона или тренажерного зала, в номерах же гости смогут сами выбирать музыку по вкусу. Все перечисленные плюсы многозонной аудиосистемы Lode Audio можно реализовать на океанской яхте, если речь идет о частной инсталляции, или большом коммерческом проекте на круизном лайнере. Пример многозонной аудиосистемы Для полноты картины хотелось бы представить рабочую систему мультирума от Lode Audio: простую, практичную, но функциональную, и чтобы она в действительности была многозонной. Роль основных кирпичиков такой аудиосистемы отводится музыкальным серверам Lode Audio ‒ однотипным моделям LA1, LA2D и LA4D. Самое компактное устройство LA1 ‒ рассчитано на одну звуковую зону, оснащено стандартным портом Ethernet, поддерживая Airplay и аналоговый выход с разъемами RCA. Другие модели ‒ LA2D и LA4D ‒ имеют более крупные корпуса шириной под установку в аппаратурную стойку. Устройство LA2D раздает аудио-сигнал на 2 зоны, LA4D ‒ на 4 зоны. Буква «D» в названии устройств говорит о дополнительных цифровых выходах. В сумме у старших музыкальных серверов на каждую аудио-зону имеется Airplay, линейный аналоговый выход и два цифровых выхода (коаксиальный и оптический). вверху Lode Audio LA1 (виды с фасада и обратной стороны), внизу задняя панель Lode Audio LA4D В детали дизайна и настройки музыкальных серверов Lode Audio в этом обзоре мы углубляться не будем, отсылая читателя к нашему тесту «Сетевые музыкальные серверы Lode Audio». Поэтому продолжим собирать воображаемую многозонную аудиосистему, предположив, что в ней нужно будет предусмотреть до 6 независимых зон для озвучивания, например, бара или загородного дома с рядом внутренних зон и возможностью внешних зон: открытая веранда, гараж или зона на приусадебном участке. Проще всего такое количество зон набрать, взяв два музыкальных сервера Lode Audio LA2D и LA4D. Естественно, для построения многозонной системы для них нужно предусмотреть усиление: можно выбрать по одному усилителю на каждую зону, но проще и дешевле закрыть вопрос одним многоканальным аппаратом. Из тех аппаратов, что были у нас на тестировании, мы бы порекомендовали рассмотреть 12-канальный инсталляционный усилитель Beale Street Audio IA-1250. По ширине он встает все в ту же аппаратурную встройку стандартных размеров, а количества каналов усилителя как раз хватает для озвучивания 6 аудио-зон. Beale Street Audio IA-1250 имеет еще один вход ‒ монофонический, его можно приспособить для системы оповещения в одной, нескольких или сразу всех зонах. Каждая зона может контролироваться с помощью команд пульта ДУ или порта RS232, с помощью которого усилитель подключается к панели управления системы автоматизации. Из звуковых параметров усилителя регулируется громкость, тональный баланс и баланс каналов, активируется функция «Mute». Триггеры, как общие, так и выделенные для конкретной зоны, позволяют включать/выключать аппарат одновременно с прочим оборудованием в аудиосистеме, при условии, что оно поддерживает эту опцию. Пример мультирум-системы на платформе Lode Audio с инсталляционным усилителем Beale Street Audio IA-1250: 3 зоны всех возможных для усилителя типов, включая мостовый режим для требовательной к мощности акустики, плюс 2 зоны в резерве Заметим, однако, что большая часть упомянутых функций усилителя в нашей системе окажутся избыточными, так как звуком в аудио-зонах будет удобнее управлять не средствами усилителя, а собственными средствами музыкальных серверов Lode Audio. В усилителе же нам понадобятся другие возможности. Его «фишка» состоит в том, что он конфигурируется под любую аудиосистему: 6 стереоканалов с 4-х или 8-омной акустикой, 6 стереоканалов с высокоомной акустикой (под распределенные линии 70/100 В), 3 стереоканала в мостовом режиме для требовательной к мощности акустики или любые комбинации названных вариантов. Таким образом, в системе домашнего мультирума удастся без особых усилий организовать 4 зоны во внутренних помещениях и еще 2 удаленные зоны, например, веранда и зона барбекю, к которым протянуты 100-вольтовые линии. Также можно создать 6 внутренних зон или реализовать другой вариант многозонной аудиосистемы ‒ комбинаций тут можно составить множество. Подытоживая: с музыкальными серверами Lode Audio построение мультирум-системы перестает быть чем-то сложным – оборудование англичан обеспечивает не только простоту инсталляции, но и масштабируемость, совместимость с различными системами автоматизации, гибкое управление, высокое качество изготовления и воспроизведения звука. Наконец, что очень важно, большие возможности музыкальных серверов Lode Audio одинаково хорошо подходят и для домашних инсталляций, и для коммерческих проектов в торговле, ресторанном или гостиничном бизнесе, и для фешенебельной экзотики вроде частных яхт или круизных лайнеров. Официальный дистрибьютор Lode Audio в России – компания System One