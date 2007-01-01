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ESTELON YB Средняя цена: 1 200 000 руб.

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Особенности

Эстонский производитель акустики Estelon, несмотря на относительную молодость (компания была основана в 2010 году), уже успел завоевать признание любителей аудиоаппаратуры высшего качества. Оригинальные элегантные акустические системы, в конструкции которых используются компоненты наивысшего качества, сразу привлекли внимание посетителей международных выставок, а также специализированных СМИ. Альфред Васильков, возглавляющий компанию Estelon, всегда придерживался принципов достижения максимально достоверного звучания и инженерного совершенства (подробнее читайте в интервью с Альфредом Васильковым. Вопрос же стоимости акустических систем до недавнего времени являлся вторичным – Estelon позиционировался как производитель, ориентирующийся на перфекционистов, не признающих компромиссов. Более подробно об истории компании Estelon можно почитать в интервью с Альфредом Васильковым, опубликованным на нашем портале.

Совсем недавно Estelon выпустил новую акустическую систему YB, ставшую первой моделью в новой линейке Y, унаследовавшей ключевые технологии бескомпромиссный X-серии, но обладающей гораздо более доступной ценой. Именно об этих АС и пойдет речь в данном обзоре.





Новая модель YB имеет напольную конструкцию и предназначена для помещений площадью от 20 до 50 кв.м. Подобно другим моделям компании, Estelon YB имеют яркую необычную внешность. При этом, по его же собственным словам, Альфред не особенно заботился о внешности при проектировании акустики. Просто правильно спроектированная АС, в основе которой лежит четкая инженерная идея, обязательно получится красивой – это непреложный закон природы. Т.е. внешность акустики не самоцель, это просто результат правильной реализации инженерной идеи.

Корпуса напольников Estelon YB изготовлены методом литья из композитного материала, который обеспечивает высокую жесткость и эффективное гашение призвуков и резонансов – согласно концепции Альфреда корпуса АС должны быть абсолютно «мертвыми» в акустическом плане. Также отметим то, что акустические системы YB поставляются в симметричных парах – расположение динамиков у правой и левой АС отличается.

При разработке формы корпусов акустических систем внимание уделялось не только сведению к минимуму резонансов и внутренних переотражений звуковых волн, но и минимизация дифракционных эффектов. По мнению разработчика, это является залогом достижения отличных пространственных характеристик звука – широкой сцены и точной локализации виртуальных образов.

Для озвучивания НЧ-диапазона производитель выбрал динамическую головку фирмы SEAS с жестким алюминиевым конусом. Этот динамик проявляет себя наилучшим образом в акустических системах закрытого типа, а именно такую конструкцию и имеют Estelon YB.

Средние частоты озвучивает хорошо известный в аудиофильской среде динамик Scanspeak Revelator с лепестковой диафрагмой из бумаги с добавлением специального демпфирующего клея. Эта диафрагма обладает высоким внутренним демпфированием и позволяет эффективно гасить изгибные волны на поверхности диффузора.

Наконец, на высоких частотах работает еще одна знаменитость – твитер Scanspeak Illuminator с бериллиевой мембраной. Высочайшая жесткость и минимальный вес данной мембраны призваны обеспечить быстрое и точное воспроизведение ВЧ-диапазона.





Особенности конструкции АС Estelon YB

Прослушивание АС Estelon YB

Технические характеристики АС Estelon YB

Estelon YB на сайте российского дистрибьютора

Estelon YB на сайте компании-производителя

Видео обзор АС Estelon YB