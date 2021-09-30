Домашний кинозал: 5 причин популярности. Часть 2.

30.09.2021 08:03

Неделю назад мы опубликовали первую часть материала о том, почему домашние кинозалы не сдали позиции многоцелевым медиа-комнатам, а, напротив, снова набирают популярность, и почему всё большее количество потребителей задумывается о том, чтобы оборудовать собственный персональный кинозал и в своём доме. Ниже – продолжение темы.

Причина 4. Зачем куда-то идти, если и дома удобно и комфортно? А главное – радует глаз. Современный домашниий кинозал всё меньше напоминает зал коммерческого кинотеатра – с точки зрения дизайна и удобства. Самое лучшее оборудование, самый разнообразный и интересный контент, самое простое управление, с которым справится даже ребёнок – всё это не будет радовать, если сидеть неудобно, а дизайн помещения раздражает. К счастью, производители следят за тенденциями в дизайне – и это особенно видно по кинотеатральным креслам. Если раньше их внешний вид сразу вызывал в памяти зал кинотеатра, теперь индустрия предлагает огромное количество вариантов разных стилей, вариантов отделки и пр. Это и комфортные кресла в стиле лаунж, и супер-современные модели с простыми, чистыми линиями… Как и стиль casual в одежде, ставший невероятно популярным, «повседневный шик» в дизайне домашних кинозалов встречается всё чаще и чаще. В этих помещениях теперь всё реже встречаются алые бархатные занавеси, и позолоченные колонны, и всё чаще – лаконичный декор, цветная подсветка, сдержанные тона в отделке; комната становится особенным местом, но не кричащим и пафосным, а уютным, комфортным, располагающим к расслаблению и отдыху.

Причина 5. Наконец, «раздвинуть границы» и вывести рынок домашних кинозалов на новый виток развития помогли сетевые технологии. Столкнувшись с необходимостью работать и учиться, не выходя из собственного дома, и осознав, насколько несовершенно установленное в этом доме оборудование и ненадёжна связь, потребители стали по-другому относиться к вопросам стабильности подключения, качеству соединения, пропускной способности домашней сети и т.п. А домашний кинозал становится более востребованным, поскольку расширяется «пространство» развлечений – растёт число развлекательных площадок, ширится количество контента, которым можно делиться с другими… Если раньше помещение, изолированное от других комнат и специальным образом подготовленное для просмотра кинофильмов, обладало статусом «особого места» в доме, теперь оно прекрасно интегрируется в общее жилое пространство и становится всё более многофункциональным.