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Домашний кинозал: 5 причин популярности


23.09.2021 05:00

 

 

Домашние кинозалы как отдельное помещение в доме, специально оборудованное для просмотра кинофильмов, не теряют своей популярности – несмотря на высокие затраты на их проектирование, строительство и оснащение. Каковы причины высокого спроса?

 

Некоторое время назад казалось, что многоцелевые медиа-комнаты обгонят домашние кинозалы и станут более предпочтительным местом для «вкушения» удовольствия от просмотра кино или телешоу. Да и позволить себе отвести отдельную комнату только для того, чтобы посмотреть любимый фильм, могут далеко не все. Однако последний год многое изменил. И причиной тому не только вынужденная изоляция – и, как следствие, пересмотр понятия «комфорт», но и развитие технологий, снижение цен и появление более качественного и разнообразного контента.

 

Причина 1. Одной из главных причин вновь вернувшегося интереса к домашним кинозалам эксперты считают стриминговые сервисы. Раньше высококачественный контент был доступен в трёх случаях: если потребитель шёл в кинотеатр, если он вкладывался в приобретение дорогостоящего AV-оборудования или если приобретал подписку на потоковую передачу контента. Однако Голливуд начал выпускать фильмы специально для стриминговых платформ – и без дополнительной платы. И потребители ощутили потребность в более комфортных условиях для просмотра – условиях, создаваемых в их собственных домах. Они поняли, что готовы расстаться с посредственным оборудованием и заплатить за более качественное, которое даст им лучшие изображение и звук и позволит насладиться эффектом кинематографического контента в высоком разрешении.

 

Причина 2. «Адаптируемые» технологии также играют большую роль в потребительском интересе к домашним кинозалам. Производители предлагают покупателю проекционные экраны, отражающие свет, короткофокусные проекторы, системы Dolby Atmos, «дружественные» к архитектуре помещения, большие светодиодные дисплеи, моторизованные шторы и жалюзи. Всё это позволяет превратить в домашний кинотеатр практически любую комнату, независимо от её площади, освещённости и пр.

 

Причина 3. Интеграция «рулит». Голосовое управление за очень небольшой промежуток времени стало чем-то обыденным. Потребители с удовольствием приняли новую технологию – и домашний кинозал отлично вписывается в новую картину мира. Это не означает, что все его компоненты должны управляться исключительно голосом – хотя потребителям, это, вероятно, понравится. Однако – и это немаловажно – обыватель ожидает, что домашний кинотеатр окажется так же прост в использовании, как «умный» громкогоритель с ассистентом Алекса. И уже не боится установить такую систему в своём доме.

 

Продолжение следует…

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